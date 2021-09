Calcio: Pochettino, 'Messi e altri sudamericani non convocati'

10 settembre 2021 a

a

a

Parigi, 10 set. - (Adnkronos) - Leo Messi non scenderà in campo con il Psg in questo weekend di Ligue 1. Il tecnico Mauricio Pochettino ha deciso di non convocare lui e gli altri sudamericani del Psg, Paredes, Angel Di Maria e Neymar - per la prossima gara di campionato. "Non faranno parte del gruppo di giocatori che avrò a disposizione sabato contro il Clermont visto che hanno giocato ieri notte con l'Argentina e con il Brasile. È una decisione dettata dal buon senso". Chi rischia una nuova esclusione, ma in questo caso per scelta strettamente tecnica, è Gigio Donnarumma che potrebbe vedere ancora rinviato il suo esordio in gare ufficiali con il Psg. "Donnarumma titolare? Non ho ancora deciso chi schierare tra i pali. Ho diverse opzioni e Gigio è una di queste", le parole dell'allenatore argentino in conferenza stampa.