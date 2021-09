Roma: Silvestrini (Psi), 'basta trattare periferie come un problema'

10 settembre 2021 a

Roma, 10 set (Adnkronos) - "Quella che qualcuno considera periferia è parte integrante di una città metropolitana come Roma, trattarla come se fosse qualcosa che sta fuori dalla Capitale è irrispettoso verso i tanti romani e cittadini che ci abitano e che la vivono". Lo dice Andrea Silvestrini, segretario Psi Roma, rispondendo alla proposta di Carlo Calenda di istituire un assessore apposito per le periferie.

"Servono delle politiche attive e concrete che rilancino certi territori non i proclami e la ghettizzazione", conclude Silvestrini.