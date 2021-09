Covid: Seta (Andel), 'green pass ad accompagnatore lavoratore disabile? Perché no'

10 settembre 2021 a

a

a

Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Se si chiede ad un infermiere o un lavoratore delle Rsa il Green Pass, perché non domandarlo anche all'accompagnatore di un disabile che lavora?". A ragionare con l'Adnkronos sull'opportunità di un estendimento dell'obbligo di green pass anche agli accompagnatori dei lavoratori disabili è Enrico Seta, presidente di Andel, l'Agenzia nazionale disabilità e lavoro che sottolinea: "le norme sul green pass per i lavoratori disabili devono essere analoghe a quelle di tutti i lavoratori, a prescindere dalle numerosissime variabili del termine disabile. Per noi non c'è nulla di scandaloso".