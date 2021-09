Guzzi, Colaninno: "Soddisfatti del trimestre"

10 settembre 2021 a

Mandello del Lario, 10 set. (Adnkronos) - A Mandello del Lario, nel corso dei festeggiamenti per i 100 anni della Moto Guzzi, il presidente del Gruppo Piaggio Roberto Colaninno, di cui il marchio fa parte da dicembre 2004, ha fatto il punto sul compleanno dello storica casa dell'Aquila. “Siamo soddisfatti del trimestre dobbiamo essere capaci di gestire quei problemi non piccoli che si sono sviluppati in questo periodo: trasporti, aumento di materie prime e mancanza di componenti come i chip. Questo fa parte della vita dell'impresa, non c'è mai una vita beata, ma è fatta di problemi continui ogni mattina. Diciamo solo che oggi sono più concentrati”, ha dichiarato Colaninno.