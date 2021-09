Salone Mobile: oltre 60mila presenze all'evento, 'scommessa vinta' (2)

10 settembre 2021 a

(Adnkronos) - "Siamo stati una miccia che ha innescato una reazione a catena che ha coinvolto l'intera design community internazionale, la città di Milano e tutto il settore. Ora guardiamo al futuro, con la voglia di accogliere le nuove sfide lavorando da subito alla sessantesima edizione del Salone". il “supersalone” "è stata la dimostrazione che, nei momenti di difficoltà, l'intreccio tra coraggio, passione e chiarezza negli obiettivi è una leva che può cambiare il mondo”, afferma l'architetto Stefano Boeri, curatore di “supersalone”.

Per Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, "le nostre aziende non hanno mai perso la voglia di innovare e aver organizzato con successo il supersalone è stato un modo tangibile di dire al mondo che l'Italia è davvero tornata a correre. A tutti - aggiunge - voglio dire grazie per averci creduto lavorando anche ad agosto e per aver messo al servizio di un fine più alto le proprie competenze e il proprio tempo: ho sempre pensato che fare il supersalone fosse la scelta giusta, averne la conferma oggi, dopo sei giorni intensi, è la soddisfazione migliore che ci ripaga di ogni sforzo e che ci proietta con energia ed entusiasmo verso l'edizione di aprile 2022”.