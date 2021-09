Daniel Guerini, saccheggiata la tomba del giovane calciatore

10 settembre 2021 a

(Adnkronos) - Triste episodio di sciacallaggio sulla tomba di Daniel Guerini, giovane calciatore della Primavera della Lazio morto lo scorso marzo in un incidente stradale a Roma. Dalla cappella nel cimitero del Verano dove è sepolto il ragazzo sono sparite magliette, sciarpe e ricordi portati da amici e parenti. A denunciarlo la madre sui social: "A te brutto indegno/a, che ti sei permesso/a di rubare sulla tomba di Guero ti auguro tutto il male del mondo. Una sciarpa, uno scudetto, e un aquilotto… Se me lo chiedevi ti ci ricoprivo. Occhio che c'è qualcuno che vede tutto…".

Sulla vicenda è intervenuto anche l'attaccante della Lazio Ciro Immobile che ha condiviso il disgusto per l'accaduto con queste parole su Instagram: "Guero perdonali non sanno quel che fanno - ha scritto il bomber biancoceleste in una story -. Sconcertante, senza un briciolo di umanità. Che vergogna".