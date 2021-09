Covid: Ricciardi, 'pandemia prevedibile, politica non ha recepito segnali scienza'

10 settembre 2021 a

a

a

Milano, 10 set. (Adnkronos Salute) - "La pandemia non era un evento imprevedibile, ma abbiamo pagato l'incapacità della politica di recepire i segnali provenienti dalla comunità scientifica". Così Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, ha introdotto il tema della necessità di una leadership sanitaria al XIII Congresso nazionale della Simm (Società italiana di leadership e management in medicina).

"Oggi - ha affermato Ricciardi, secondo quanto riporta una nota Simm - la guerra più importante da combattere nel mondo è contro i virus, ma la politica ha tagliato le risorse necessarie per questa guerra, riducendo i servizi e il personale. Invece è necessario che i leader della scienza e i leader della politica lavorino insieme, sul terreno comune dell'evidenza scientifica, come sta facendo l'attuale Governo in Italia".