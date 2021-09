Milano: Sala inaugura nuova piscina Parri Mengoni

10 settembre 2021 a

a

a

Milano 10 set. (Adnkronos) - Già aperto al pubblico è stato inaugurato oggi dal sindaco di Milano Giuseppe Sala il nuovo centro sportivo Parri Mengoni, nel parco dei Fontanili all'interno del quartiere Bisceglie. “Il Comune, in particolare per le attività natatorie, non farà un passo indietro, ma semmai farà un passo avanti”, ha assicurato Sala a margine dell'inaugurazione del nuovo impianto, sottolineando che “il traguardo delle Olimpiadi ci fa essere ancora più coraggiosi a insistere sullo sport”.

Composto da un solo corpo di fabbrica su tre livelli, il centro, gestito da Milanosport, dispone di una piscina da 25 metri, ampi spazi verdi dedicati al solarium estivo, due palestre e un'area relax con affaccio diretto sulla vasca.

Oltre ai corsi natatori per grandi e piccoli e il fitness acquatico, la proposta sportiva della Parri Mengoni include anche corsi in palestra e offre la possibilità di acquistare ingressi singoli e abbonamenti per il nuoto libero. Nella bella stagione l'ampio giardino ospita sdraio, tavolini e un piccolo bar.