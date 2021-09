Si: Fratoianni, 'va offerta coalizione alternativa a questa destra terribile'

10 settembre 2021 a

a

a

Milano, 10 set. (Adnkronos) - "Il covid non si è inventato le disuguaglianze. Per rispondere a questo serve determinazione, dire che vogliamo fare una coalizione che offra un'alternativa alla destra terribile di questo Paese". Lo ha sottolineato Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, durante un dibattito con Enrico Letta alla festa del partito, in corso a Milano. "Un'alternativa a quelli lì va offerta e serve il coraggio di mettere insieme un'idea che racconti al Paese un'altra possibilità, e dobbiamo cominciare il prima possibile", ha aggiunto.