Alitalia: Letta, 'vicenda grave, tutelare lavoratori'

Milano, 10 set. (Adnkronos) - Quella di Ita "è una vicenda grave, sono rimasto stupito da come è stata gestita, penso ci sia bisogno di tutelare lavoratori lì e lì dentro c'è insita l'idea di dare un futuro in piccolo a ciò che è stato Alitalia anni fa". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a Milano per la festa di Si. "Mi auguro che questo problema venga rapidamente superato, l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è la crisi di questo comparto. Sono fiducioso che le soluzioni proposte vadano in questa direzione".