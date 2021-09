Equitazione: Di Paola, 'tanti eventi importanti in Italia e già al lavoro per Piazza di Siena 2022'**

11 settembre 2021 a

Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Il prossimo evento di alto livello che avremo è la tappa di Coppa del mondo alla Fiera di Verona, un evento cult degli sport equestri, un momento molto amato dagli appassionati dei cavalli e poi torneremo con Piazza di Siena a Villa Borghese che ha raggiunto livelli altissimi. Nel 2022 avremo i campionati del mondo ai Pratoni del Vivaro a Rocca di Papa e nel 2023 il campionato europeo del salto ostacoli a Milano, nell'ippodromo di San Siro, una location stupenda". Sono le parole del presidente della Fifa Marco Di Paola sui prossimi eventi in Italia dopo il Golobal Champions Tour al Circo Massimo. Di Paola soffermandosi su Piazza di Siena ha inoltre aggiunto: "Si sta iniziando adesso il lavoro per il 2022, è un evento che sta crescendo di anno in anno ed è necessario ogni volta proporre delle novità. Quello che è stato un punto di arrivo nel 2021 e sicuramente sarà un punto partenza del 2022 è dare più visibilità al monumento Piazza di Siena, allontanando gli allestimenti dall'arena verde si valorizza ancora di più la bellezza del posto in cui si pratica la gara".