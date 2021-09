Equitazione: Di Paola, 'Global Champions Tour enorme promozione per gli sport equestri'

11 settembre 2021 a

Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Per noi il Longines Global Champions Tour è una enorme promozione per gli sport equestri. Eventi di questo livello, fatti in città importanti come Roma, rappresentano occasioni fondamentali per promuovere uno sport e i valori che rappresenta. Altra occasione è di far vivere dei monumenti bellissimi che il Comune ci concede di utilizzare, in maniera etica, rispettosa ed ecosostenibile, incrementando il turismo". Lo ha detto il presidente della Fise all'Adnkronos in merito al Longines Global Champions Tour, il prestigioso circuito internazionale di salto a ostacoli che ha preso il via ieri nella evocativa cornice del Circo Massimo. "Il covid ha richiesto restrizioni abbastanza severe. L'evento si caratterizzava dal fatto che era aperto al pubblico, e il regime attuale sicuramente è una restrizione notevole, ma poter far godere ai cittadini romani questo spettacolo, sia dal vivo che con i mezzi moderni, come i social, è una opportunità incredibile".

L'evento si terrà quest'anno eccezionalmente con un doppio appuntamento in questo e nel prossimo week-end al Circo Massimo. "Questo evento è un circuito ideato da un imprenditore olandese che si propone di fare delle tappe nelle più belle città del mondo e tra queste ovviamente c'è Roma, il parterre dei partecipanti è composto da atleti che amano misurarsi sportivamente anche in belle location, e dopo 5 anni allo Stadio dei Marmi si è voluto dare una sensazione nuova ed è stato scelto un luogo iconico della storia di Roma ma anche del cavallo come il Circo Massimo", ha aggiunto Di Paola.

"Dopo la rinuncia di Città del Messico c'è stata la possibilità di organizzare questo doppio evento, ed è stato fatto abbastanza rapidamente. Sicuramente un evento sportivo determina dei risultati sportivi ma anche economici importanti, anche per quanto riguarda l'economia locale, in quanto attiva tante professionalità che lavorano nell'organizzazione dell'evento, una economia molto penetrante che coinvolge il territorio e la macchina del turismo sportivo".