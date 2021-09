Milano: nessun controllo green pass, locale chiuso per 5 giorni

11 settembre 2021 a

Milano 11 set. (Adnkronos) - Nessun controllo del green pass agli ingressi e nel locale danze senza mascherine e distanziamento. È quanto hanno scoperto in un locale di via Temolo, in zona Bicocca a Milano, i carabinieri della Compagnia Porta Monforte e i Nas.

I residenti più volte avevano segnalato assembramenti e disturbo della quiete pubblica e per questo i militari hanno predisposto un servizio di controllo del territorio, durante il quale hanno controllato 30 persone e 5 auto. Ispezionando l'esercizio di via Temolo i carabinieri hanno rilevato violazioni delle misure anti-Covid e dei controlli della certificazione verde, oltre a carenze igienico-sanitarie. All'interno del locale gli avventori fumavano e veniva somministrato narghilè, senza aver predisposto la procedura di autocontrollo. Per questo l'attività è stata sospesa per 5 giorni e il titolare ha ricevuto una sanzione da 1.900 euro.