11 settembre 2021

Pisa, 11 set. (Adnkronos) - Una donna, una turista danese di 54 anni, ha avuto un malore mentre stava visitando la Torre di Pisa ed è stata soccorsa nel tardo pomeriggio dai vigili del fuoco. La donna è stata male al sesto anello della torre ed é stata portata in salvo al piano terra. A quel punto è stata presa in carico dai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso.