Digitale: Spiagge.it, boom prenotazioni stabilimenti balneari con app, +200% (2)

(Adnkronos) - secondo le rilevazioni di Spiagge.it, le prenotazioni online sono esplose, come da programma, proprio nel periodo più caldo della stagione estiva: tra il 10 e il 17 agosto le prenotazioni sul portale di Spiagge.it sono infatti raddoppiate rispetto allo stesso periodo del 2020, passando a quota 50.000 transazioni online. "Nel weekend di Ferragosto il servizio clienti di Spiagge.it ha ricevuto oltre 1.500 chiamate da parte di clienti alla ricerca di uno stabilimento. Grazie ai nostri strumenti innovativi siamo riusciti in quasi 9 casi su 10 a trovare una postazioni idonea" spiegano Niccolò Para e Andrea Menghi, co-fondatori di Spiagge.it.

Tra le spiagge più apprezzate spiccano quelle del litorale romagnolo che ha registrato sold out, con numeri che non si vedevano da almeno 5 anni, quasi raddoppiando le prenotazioni. In particolare, un famoso stabilimento di Rimini ha raggiunto il numero record di prenotazioni da app di 150 ombrelloni nel solo weekend di Ferragosto. Exploit della Calabria, con +350% in termini di prenotazioni online rispetto allo stesso periodo del 2020, e del litorale Veneto (+180%).