Digitale: Spiagge.it, boom prenotazioni stabilimenti balneari con app, +200% (3)

(Adnkronos) - Proprio per consentire ai bagnanti di godersi il mare senza preoccupazioni o file alle casse dello stabilimento, nell'estate 2021 è quadruplicato il numero di stabilimenti che si sono serviti dello strumento 'Spiaggia e ristorante' messo a disposizione attraverso il gestionale di Spiagge.it: questo, evidenziano i founder del portale, ha permesso a sempre più clienti di ordinare, pagare direttamente online e ricevere cibo e bevande direttamente sotto l'ombrellone, in tutta sicurezza. "Gli stabilimenti che hanno scelto di digitalizzarsi utilizzando Spiagge.it hanno effettivamente ricevuto un incremento di prenotazioni sia infrasettimanali che nel week end e registrato un incremento medio del 25% rispetto allo scorso anno in termini di occupazione dei posti" concludono i fondatori di Spiagge.it.