Gp Aragon, prima vittoria in MotoGp per Bagnaia

12 settembre 2021

Alcaniz, 12 set. (Adnkronos) - Prima vittoria in MotoGp per Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, che trionfa nel Gp di Aragon, 13esima prova stagionale della 'classe regina'. Il pilota italiano ha avuto la meglio sull'8 volte iridato Marc Marquez, su Honda, dopo un duello serrato negli ultimi giri con continui sorpassi e contro-sorpassi. A completare il podio nel gran premio disputato sul circuito di Alcaniz, Joan Mir, Team Suzuki Ecstar. Ottavo posto per il leader del mondiale, il francese Fabio Quartararo.

"Un sacco di emozioni oggi, sono davvero felicissimo. Abbiamo lavorato molto per arrivare a questo risultato, ci siamo avvicinati tante volte, ma non ci eravamo mai riusciti. Per me questa è una liberazione e un sogno: voglio ringraziare la mia famiglia, la mia ragazza e il mio team. Non è stato facile stare davanti a Marquez per tutta la gara. Aveva una voglia di vincere incredibile e si vedeva. Questo per me è un sogno che diventa realtà", ha detto Francesco 'Pecco' Bagnaia.