Salone Mobile: 57mila visitatori in Triennale durante Milano Design Week

Milano 12 set. (Adnkronos) - Triennale Milano, hub cittadino del Supersalone, ha registrato oltre 57.000 visitatori nella settimana della Milano Design Week, dal 4 al 12 settembre 2021. "Un dato - sottolinea una nota di Triennale - che supera l'ottimo risultato del 2019 e conferma la risposta positiva del pubblico a fronte di una proposta ricca e di alto profilo culturale".

“È stata una grande emozione assistere in questi giorni in Triennale a una straordinaria presenza di pubblico, sia italiano sia internazionale", afferma il presidente Stefano Boeri, sottolineando che "Triennale conferma così il suo ruolo centrale nel sistema del design e l'alta qualità delle sue proposte espositive".

Oltre al Museo del Design Italiano, il pubblico ha potuto visitare sei mostre: "il Salone/la Città" (realizzata in collaborazione con il Salone del Mobile.Milano e prorogata al 19 settembre), "Carlo Mollino. Allusioni Iperformali" (fino al 7 novembre), "Fittile" (in collaborazione con Fondazione Cologni, fino al 31 ottobre); oltre alla collettiva "Les Citoyens", in partenariato con la Fondation Cartier di Parigi, e alle due grandi retrospettive dedicate a Enzo Mari e a Vico Magistretti, che chiudono oggi.