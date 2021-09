Lo spettacolo di luci sul fiume Yangtze nella valle dell'automobile cinese rispecchia il passaggio alla produzione smart

13 settembre 2021 a

a

a

WUHAN, Cina, 10 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Inaugurato mercoledì sera il "China Auto Valley Science and Technology Innovation Achievement Light Show" a Wuhan, nella Cina centrale.

Si sono svolti nel seguente ordine la performance di apertura alla Pagoda della Gru Gialla, lo spettacolo di luci lungo due fiumi, le prestazioni di 1.000 droni e altri eventi salienti. Secondo il Dipartimento di pubblicità della WHDZ, i luoghi iconici di Shanghai, Nanchino, Chongqing e Changsha hanno allestito contemporaneamente spettacoli di luci che illustrano la leggendaria storia della transizione della Wuhan Economic & Technological Development Zone (WHDZ) da hub di produzione tradizionale a importante area di produzione smart.

L'intero evento è iniziato con lo spettacolo inaugurale alla Pagoda della Gru Gialla. Un'antica mappa illuminata ha illustrato la grande civiltà sviluppatasi lungo il fiume Zhuan. Sono state riprodotte in ordine cronologico scene storiche della produzione pionieristica, di macchinari rumorosi e di ingranaggi in movimento. Con sottofondo di musiche melodiose, gli attori hanno raccontato le leggendarie storie del duro lavoro delle generazioni che hanno aperto la strada all'innovazione.

Dopo questo spettacolo, è spuntato un nuovo veicolo elettrico da una fabbrica virtuale intelligente che ha guidato il pubblico a esplorare la storia dal punto di vista dei veicoli senza equipaggio, assistendo alla magnifica trasformazione della WHDZ da un pendio arido a una nuova città moderna.

Poi, durante la serata sono stati lanciati più di 1.000 droni lampeggianti che nel cielo notturno hanno riprodotto le frasi "China Auto Valley", "WHDZ, Junshan New City" e "Starting again for a second venture". Contemporaneamente, sono state riprodotte immagini luminose di nuovi veicoli di fascia alta, senza equipaggio, robot industriali, cloud computing e altre proposte innovative della valle sopra quasi un migliaio di edifici intorno ai due fiumi, facendo eco alla storica Pagoda della Gru Gialla.

La "Gru gialla" e la China Auto Valley passano dalla produzione tradizionale alla produzione intelligente nel dialogo tra l'antico e il moderno.

"Molto imponente, e molto creativo!" ha dichiarato Lu Fei, Direttore generale del Wuhan Operation Center di Hubei Ecarx, aggiungendo che lo spettacolo di luci della serata ha sintetizzato egregiamente i risultati dell'innovazione della China Auto Valley.

Quest'anno ricorre il trentesimo anniversario della fondazione della WHDZ. Trent'anni fa, la China Auto Valley ha iniziato la sua attività da Zhuan Kou con l'obiettivo di contribuire a trasformare la Cina in una potenza manifatturiera.

Oggi, a 30 anni di distanza, la China Auto Valley parte da Junshan per una seconda avventura: promuovere nuovi motori di sviluppo con innovazione scientifica e tecnologica. Nella transizione della zona verso un centro di produzione intelligente è stato redatto un nuovo progetto per uno sviluppo di alta qualità.

Guardando al futuro, WHDZ intende intraprendere una missione storica: realizzare un polo d'eccellenza dell'industria automobilistica, ha dichiarato Liu Ziqing, importante dirigente della WHDZ.

Saranno compiuti sforzi per promuovere il collegamento tra l'infrastruttura delle smart city e automobili connesse intelligenti e il coordinamento tra l'industrializzazione digitale e la digitalizzazione industriale. Secondo Liu, la zona coltiverà ed espanderà nuove economie oltre a migliorare la governance per scrivere un nuovo capitolo dello sviluppo di alta qualità.

Link allegati immagine:

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=400319

Didascalia: Inaugurato mercoledì sera il "China Auto Valley Science and Technology Innovation Achievement Light Show" a Wuhan, nella Cina centrale.