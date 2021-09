Sonus faber x Maserati MC20 ha ricevuto il premio "Best In-Car OEM Premium Audio System"

13 settembre 2021 a

(Vicenza 13 settembre 2021) - La Expert Imaging and Sound Association annuncia i vincitori della stagione 2021-2022

VICENZA, Sept. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sonus faber è orgogliosa di annunciare di essersi aggiudicata il premio EISA 2021-2022 per il miglior sistema audio in-car OEM di fascia alta installato sulla super sportiva Maserati MC20. A un anno dalla presentazione dell'auto, i due marchi di lusso italiani sono entusiasti di portare avanti la loro partnership all'insegna dell'innovazione e della tecnologia audio per il settore automobilistico.

La MC20 è il primo modello Maserati in produzione a montare il sistema Sonus faber, un impianto audio che, grazie all'esperienza dell'azienda nel campo dell'audio-tuning, vanta 12 canali amplificati con 695 Watt di potenza e 12 altoparlanti con caratteristiche specifiche, fedeli alla filosofia Sonus faber che prevede la creazione dei suoni tramite l'uso di materiali naturali. Il sistema è stato progettato su misura per l'abitacolo dell'auto, gli altoparlanti funzionano con EQ personalizzato e ottimizzazione in tempo reale di un amplificatore di Classe D da 695 W, offrendo opzioni stereo e surround. Il suono che ne risulta cattura splendidamente la "voce di Sonus faber" e regala l'emozione dell'ascolto dal vivo, con la distinzione dei diversi strumenti presenti in un brano.

"Il team di Sonus Faber è onorato di ricevere questo prestigioso riconoscimento, frutto di cinque anni di lavoro appassionato che ha prodotto un impianto audio per auto di livello mondiale", ha dichiarato Jeff Poggi, Presidente di Sonus Faber e co-CEO di McIntosh Group. "Condividiamo questo premio con Maserati, il nostro partner di fiducia, e non vediamo l'ora di portare il nostro suono naturale ad altri consumatori del settore automobilistico di lusso in tutto il mondo".

Per ulteriori informazioni sul premio, visitare il sito Web https://eisa.eu/awards/maserati-mc20-with-sonus-faber/

INFORMAZIONI SU SONUS FABER Sonus faber è un'azienda italiana che produce artigianalmente altoparlanti e altri apparecchi audio di alta qualità, nata dall'idea di un uomo che amava la musica e la sua corretta riproduzione, ma anche di una persona con una particolare sensibilità per i prodotti in legno fatti a mano e una vera devozione per la bellezza. Il marchio Sonus faber racconta una storia attraverso suoni e materiali. Ogni prodotto Sonus faber, passato, presente o futuro che sia, è in grado di portare l'ascoltatore in un mondo di tradizione, cultura e maestria italiana. I nostri strumenti musicali realizzati a mano sono frutto della competenza italiana e vantano una vocalità indimenticabile che immerge l'ascoltatore in un'esperienza audio naturale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.sonusfaber.com.

INFORMAZIONI SU MASERATI S.P.A. Maserati produce una gamma completa di auto uniche con una personalità straordinaria, immediatamente riconoscibile ovunque. Con il loro stile, la tecnologia e il carattere innatamente esclusivo, soddisfano i gusti più esigenti e sono sempre state un punto di riferimento globale per il settore automobilistico. Una tradizione di auto di successo, ognuna delle quali ha ridefinito i parametri della sportiva italiana in termini di design, prestazioni, comfort, eleganza e sicurezza, attualmente disponibili in oltre settanta mercati internazionali. Le ambasciatrici di questa tradizione sono l'ammiraglia Quattroporte, la berlina sportiva Ghibli e Levante, il primo SUV prodotto da Maserati, tutti modelli che si contraddistinguono per l'uso di materiali e soluzioni tecniche d'eccellenza. Ghibli e Levante sono ora disponibili anche in versione ibrida e sono le prime auto elettriche del marchio del tridente. Una gamma completa, che include motori a benzina V6 e V8 e ibridi a 4 cilindri, con trazione posteriore e integrale. La Trofeo Collection, che comprende i modelli Ghibli, Quattroporte e Levante equipaggiati con il potente motore V8 da 580 CV, è la massima espressione del DNA ad alte prestazioni del marchio del tridente. Il top di gamma è la supercar MC20, alimentata dall'innovativo motore Nettuno V6, che integra tecnologie derivate dalla F1, disponibili per la prima volta nel motore di un'auto di produzione standard. Oggi, la gamma Maserati viene prodotta in tre stabilimenti: Ghibli e Quattroporte sono realizzate a Grugliasco (Torino) presso lo stabilimento Giovanni Agnelli (AGAP), mentre Levante nasce nello stabilimento Mirafiori di Torino. MC20 è prodotta a Modena, presso lo storico stabilimento in Viale Ciro Menotti.

