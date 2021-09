13 settembre 2021 a

Milano, 13 set. (Adnkronos) - E' stato arrestato per omicidio l'uomo che si è costituto ai carabinieri di Sabbio Chiese, in provincia di Brescia, dopo aver ucciso l'ex moglie. L'uomo, 52 anni, ha raggiunto la donna nella sua abitazione ad Agnosine, nel Bresciano, e l'ha uccisa con numerose coltellate. I militari hanno recuperato le armi usate probabilmente per il delitto, un coltello a serramanico e un pugnale.