Milano: mercoledì sit-in Fdi in corso Buenos Aires contro pista ciclabile

13 settembre 2021 a

a

a

Milano, 13 set. (Adnkronos) - Sit-in di una delegazione di candidati di Fratelli d'Italia, accompagnata da militanti di partito, mercoledì prossimo, 15 settembre, in corso Buenos a Milano, per protestare contro la pista ciclabile. I candidati che parteciperanno alla manifestazione, si spiega, "per nulla contrari alla creazione di ciclabili, con questo gesto intendono mettere in evidenza il pressapochismo e la totale mancanza di logica con le quali questo intervento è stato realizzato". Per non parlare, poi, dell'evidente pericolosità dell'ultimo manufatto di cemento, letteralmente 'buttato' in mezzo ad un'arteria di grande scorrimento" come corso Buenos Aires.