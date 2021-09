Calcio: Bakayoko, 'io e Kessié orgogliosi del colore della nostra pelle'

13 settembre 2021 a

a

a

Milano, 13 set. - (Adnkronos) - “Grazie per la calorosa accoglienza, purtroppo mi sono infortunato, ma per il mio esordio la cosa più importante sono i 3 punti della squadra. Ad alcuni tifosi della Lazio e alle loro grida razziste verso me e mio fratello Kessié dico che siamo forti e orgogliosi del nostro colore della pelle. Ho totale fiducia nel nostro club per identificarli”. Così su Instagram il centrocampista del Milan Tiémoué Bakayoko all'indomani del successo per 2-0 sulla Lazio nel quale lui è Franck Kessié sono stati oggetto di cori razzisti.