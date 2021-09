Scuola: Affinita (Moige), 'è il caos, per i genitori una gimkana insostenibile'

13 settembre 2021 a

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Caos. A partire dagli orari differenziati di entrata; Tra annunci di green pass applicati e non applicati; Presidi che non consentono l'accesso neanche nel cortile. E' una gimkana per i genitori, costretti a continue capriole tra orari, norme e protocolli in continuo mutamento. Siamo all'insostenibilità: la scuola ha bisogno di normalità, non di interpretazioni autonome e variegate. Ed i genitori non hanno giornate intere a disposizione". Ne parla con l'Adnkronos Antonio Affinita, direttore nazionale del Movimento italiano genitori, tracciando un bilancio del primo giorno di scuola.

"Siamo molto preoccupati - aggiunge - Il solco tra scuola e famiglia diventa sempre più profondo. Questa burocratizzazione della scuola sta vanificando anni e anni di lavoro dedicato alla corresponsabilità didattico-educativa e alle politiche di inclusione e diversità".