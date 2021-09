Lumenis e Baring Private Equity Asia accelerano gli investimenti nei settori verticali dell'estetica ed oftalmologia a seguito della vendita strategica di Lumenis Surgical per 1,07 miliardi di USD

13 settembre 2021 a

- Forte investimento in ricerca e sviluppo, nuove attività, vendite globali e dipendenti

- "Entusiasmante percorso verso un futuro brillante" per un'azienda leader nei settori del doppio mercato

YOKNEAM, Israele e HONG KONG, 13 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Lumenis, leader globale nel settore dei dispositivi medici basati sull'energia per applicazioni estetiche ed oftalmologiche minimamente invasive, ha annunciato oggi il completamento della vendita del suo ramo chirurgico a Boston Scientific Corporation, uno dei principali produttori mondiali di dispositivi medici, con una transazione del valore di 1,07 miliardi di USD.

Lumenis rifocalizzerà e accelererà gli investimenti pianificati per supportare lo sviluppo delle sue attività nel settore dell'oftalmologia e dell'estetica in rapida crescita, enfatizzando ricerca e sviluppo, i canali di vendita e marketing globali oltre alle attività di sviluppo aziendale.

"Dopo la vendita strategica di Lumenis Surgical, ora miriamo a far progredire Lumenis nei mercati dell'estetica e dell'oftalmologia attraverso forti investimenti nelle tecnologie gold standard, l'innovazione e i dipendenti di Lumenis" ha dichiarato Yan Jiao, Managing Director di BPEA. "BPEA guarda al futuro non solo per espandere le capacità esistenti di Lumenis, ma anche per perseguire nuove opportunità di crescita strategica".

"Il completamento di questo accordo e il trasferimento del ramo chirurgico a Boston Scientific - compresi il suo solido portafoglio di prodotti, il team globale e il centro laser chirurgico israeliano di eccellenza - rappresentano una pietra miliare e dimostrano l'eccellente lavoro svolto dal team chirurgico. L'evento di oggi segna un passo entusiasmante verso un futuro brillante per tutti i membri di Lumenis" ha commentato il CEO di Lumenis Tzipi Ozer-Armon.

"Abbiamo sviluppato e introdotto diverse soluzioni tecnologiche all'avanguardia per l'estetica ed oftalmologia che hanno ridefinito il nostro settore e aperto segmenti di mercato completamente nuovi. Ora cerchiamo di sfruttare questo successo accelerando l'espansione dei nostri settori dell'estetica e dell'oftalmologia. Inoltre, prevediamo investimenti e crescita per i nostri eccezionali team globali, che hanno reso l'innovazione e la leadership di mercato gli elementi distintivi dell'azienda".

Ozer-Armon ha aggiunto "Lumenis continua a impegnarsi come sempre per il massimo livello di qualità, servizio ed eccellenza che i nostri clienti, partner e pazienti del settore dell'estetica e dell'oftalmologia, si aspettano. Nei mesi e negli anni a venire prevediamo di aumentare in modo significativo il nostro investimento in questi ambiti e di sviluppare il nostro portafoglio di soluzioni gold-standard attraverso l'introduzione di prodotti, servizi e capacità digitali nuovi e innovativi".

Con un'esperienza di oltre 50 anni nel campo dell'estetica e dell'oftalmologia, Lumenis è un leader indiscusso. Lumenis, ora più che mai, dispone di un ampio portafoglio di prodotti che offrono soluzioni eccezionali per soddisfare le molteplici esigenze in evoluzione di medici e pazienti.

