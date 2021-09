Cannabis: Fratoianni, 'avanti con referendum, 500mila entro fine mese'

13 settembre 2021 a

a

a

Roma, 13 set. (Adnkronos) - “Incredibile: oltre 220mila firme in 48 ore per il referendum cannabis. Solo questo è un risultato straordinario. Una grande prova di partecipazione e democrazia.” Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana e componente del comitato promotore del referendum. “È la dimostrazione che cittadine e cittadini -prosegue il leader di Si- sono molto più avanti di quella politica vecchia e stantia, che non sa fare altro che ripetere banalità e menzogne per impedire al nostro Paese di fare qualsivoglia passo in avanti lungo la strada dei diritti, della civiltà e del progresso. In questo caso come per il ddl Zan o lo ius soli".

“Quindi ora l'obiettivo è andare avanti con forza e raggiungere le 500mila firme entro il 30 settembre. Sono convinto che ce la faremo, con buona pace della destra dei vari Gasparri, Salvini ed affini".