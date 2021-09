Calcio: Juventus, tornano i sudamericani ma Chiesa e Bernardeschi non convocati per Malmoe

13 settembre 2021 a

Torino, 13 set. - (Adnkronos) - L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha scelto i convocati per la trasferta di domani sera a Malmoe, che segna l'esordio stagionale in Champions League. Tornano a disposizione i giocatori sudamericani ma non Chiesa, già assente con il Napoli, a cui si aggiunge Bernardeschi indisponibile per un problema al ginocchio. Questo l'elenco completo. Szczesny, Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Ramsey, McKennie, Bentancur, Locatelli, Rabiot, Kulusevski, Dybala, Morata, Kean.