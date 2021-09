Calcio: Galeone, 'ad Allegri gira tutto contro ma saprà uscirne'

13 settembre 2021 a

Roma, 13 set. - (Adnkronos) - "Max era un po' nervoso dopo la partita con il Napoli, gli sta girando un po' tutto contro, anche a Udine ha subito una rimonta. In altri anni avrebbe vinto senza problemi. Saprà uscirne, sapeva che c'era tanto da lavorare quest'anno". Lo dice Giovanni Galeone, maestro dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in merito al difficile inizio di stagione dei bianconeri.

"In questi ultimi due anni i calciatori sono passati da Sarri a Pirlo e avendo insegnamenti diversi, sono un po' in confusione -aggiunge l'ex tecnico ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli-. Non è per niente facile riportarli sulla via ‘Allegriana', si difendono bassi ma fanno errori e faticano a ripartire in contropiede".