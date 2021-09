13 settembre 2021 a

Roma, 13 set. (Adnkronos) - Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Paola Taverna. Domani saranno tutti insieme per sostenere Virginia Raggi e la sua corsa per la conferma in Campidoglio. L'appuntamento è alle 19.30, al VI Municipio, in via Pomigliano d'Arco.