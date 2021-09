Calcio: Allegri, 'quest'anno in Champions non siamo favoriti ma desideriamo vincere'

13 settembre 2021 a

Malmoe, 13 set. - (Adnkronos) - "Quest'anno non siamo tra le favorite ma non vuol dire che non abbiamo il desiderio di vincere". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, alla vigilia dell'esordio in Champions League contro il Malmoe.

"Prima di quest'anno la Juventus era considerata una delle favorite perché in 5 anni abbiamo giocato due finali e fatto altri grandi risultati -aggiunge Allegri-. Per la Juventus, una delle prime volte in cui parlai col presidente, l'obiettivo è entrare nelle prime 8. Poi quando ci arrivi, può succedere di tutto. Devi cercare di passare il turno per provare a giocarti la Champions".