Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Dopo 19 mesi di terribile custodia cautelare, Patrick #Zaki verrà processato in una sezione che non prevede diritto di appello. Un dramma umano che non può lasciarci indifferenti. Il Parlamento ha impegnato il governo: non possiamo abbandonarlo". Lo scrive su Twitter Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Pd.