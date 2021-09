Seedtag Raccoglie 40 Milioni di Dollari da Oakley Capital per L'espansione in US

14 settembre 2021 a

MILANO, 14 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Seedtag, leader nel Contextual Advertising in EMEA e LATAM, ha annunciato oggi di aver ottenuto un Round B di finanziamento per un valore di 40 milioni di dollari. Guidato da Oakley Capital, il round di finanziamento - a cui hanno partecipato anche Adara Ventures e All Iron Ventures - fa seguito al finanziamento di round A del valore di 5,2 milioni di dollari nel 2017.

Oakley Capital è un investitore leader nel mid-market growth equity in Europa con più di 4 miliardi di dollari in gestione e un eccezionale track record che accompagna la crescita dei leader di mercato.

Seedtag ha l' obiettivo di consolidare la sua posizione di Partner Leader livello globale per il Contextual Advertising. Già leader in EMEA e LATAM, la società è pronta a impiegare i fondi raccolti per espandersi nel mercato statunitense e continuare a investire nella sua tecnologia di Contextual AI.

Seedtag ha la capacità di fornire una profonda comprensione degli interessi degli utenti attraverso una tecnologia coockie free che consente di sviluppare una strategia contextual basata sull'analisi di dati e offre ai brand la possibilità di sfruttare questi insights per incrementare le proprie performance.

Nel 2020, a seguito di un ulteriore sviluppo e miglioramento delle capacità del suo prodotto, Seedtag ha registrato una crescita significativa generando un upgrade anno su anno del 25% anche sotto l'impatto della pandemia, raggiungendo un fatturato di 50 milioni di dollari nel 2020, e prevede con un'ulteriore crescita del 60% per il 2021 (80 milioni di dollari).

Peter Dubens, partner di Oakley Capital, ha dichiarato: "L'investimento di Oakley in Seedtag dimostra la nostra continua capacità di individuare offerte proprietarie da tutta la nostra rete e in settori interessanti. Una crescente attenzione alla privacy degli utenti e alla Brand Safety sta guidando la crescita del Contextual Advertising, e crediamo che Seedtag sia perfettamente in grado di sfruttare questa entusiasmante opportunità grazie a una combinazione di tecnologia best-in-class, forti relazioni commerciali e un team di gestione notevole".

Albert Nieto, co-CEO di Seedtag, ha dichiarato: "L'investimento di Oakley rafforza la nostra strategia di creare un leader mondiale nel Contextual Advertising. Non vediamo l'ora di offrire ai brand e agli editori statunitensi le nostre soluzioni contextual".

Rocío Martínez de Carlos PR Coordinator at Seedtag [email protected] +34 628533468

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1613053/Seedtag_Series_B_Funding.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1613054/Seedtag_Logo.jpg