Calcio: Pelé pronto a lasciare il reparto di terapia intensiva dopo intervento al colon

14 settembre 2021

San Paolo, 14 set. (Adnkronos) - Il Brasile tira un sospiro di sollievo per le condizioni di salute di Pelé, leggenda verdeoro del calcio, pronto a lasciare il reparto di terapia intensiva dell'ospedale 'Albert Einstein' di San Paolo, alcuni giorni dopo l'intervento chirurgico per la rimozione di un sospetto tumore al colon. Lo ha annunciato una delle figlie dell'ottantenne mito del calcio Kely Nascimento. "Si sta riprendendo bene dall'operazione. Non soffre, è di buon umore (solo un po' turbato perché può mangiare solo gelatina ma se la caverà!). Sarà trasferito nei prossimi giorni in un'altra stanza del reparto e dopo un giorno o due tornerà a casa", ha scritto su Instagram, accompagnando le sue parole con una foto sorridente di O'Rey.