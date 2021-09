Calcio: Verona, Di Francesco a un passo dall'esonero, Tudor in pole per sostituirlo

14 settembre 2021 a

a

a

Verona, 14 set. - (Adnkronos) - Eusebio Di Francesco a un passo dall'esonero. Dopo aver perso le prime tre partite di campionato la società scaligera ha scelto di non proseguire con l'allenatore abruzzese, decisione che, secondo Sky Sport, verrà ufficializzata nelle prossime ore. Per Di Francesco si tratta del quarto esonero consecutivo dopo quelli con Roma, Sampdoria e Cagliari.

C'è già il nome per il dopo-Di Francesco: si tratta di Igor Tudor, che quindi potrebbe iniziare una nuova avventura in Italia dopo quella all'Udinese e la più recente da collaboratore di Andrea Pirlo alla Juventus. Il croato è il grande favorito per la successione, profilo già preso in considerazione in estate dal club gialloblù. Tudor è nettamente avanti rispetto alla concorrenza, rappresentata al momento da Rolando Maran e Beppe Iachini.