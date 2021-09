E' morto Joe Ross, il mito del trading online.

14 settembre 2021 a

(Lugano, 14/09/2021) - Si è spento a 86 anni nella sua casa in Uruguay l'inventore del celebre “Ross Hook”, l'uncino noto a tutti i trader del mondo.

Lugano, 14 settembre 2021 - Nato negli Stati Uniti e in attività dal lontano 1957, ha saputo superare i più difficili momenti della storia economica mondiale grazie alle sue strategie divulgate in tutto il mondo a seguito di una grave malattia che lo colpì nel 1988.

Joe Ross ha sempre sostenuto che nel trading la psicologia e l'etica vengono ancora prima di tutto e senza un corretto mindset anche le tecniche più profittevoli sono destinate a fallire a causa della paura e dell'avidità.

Due emozioni che, se da una parte hanno un ruolo chiave nel far muovere i mercati, dall'altra possono determinare la sorte di un trader.

Laureato in Business Administration, presso la University of California, si dedicò soprattutto ai future. Il suo successo che ha attraversato tutte le epoche dal dopoguerra ad oggi, si basa sulla sua versatilità ad adattarsi ad ogni situazione di mercato, con un approccio a basso rischio al fine di ottenere profitti continui.

E' stato il primo a teorizzare la “teoria degli squali”, le cosiddette “mani forti” rappresentate dall'insieme dei grandi operatori che manovrano quotidianamente i mercati finanziari per mezzo della gestione di enormi capitali. La conoscenza di queste mosse – avvenuta sul campo quando era un trader di Wall Street – gli ha consentito negli anni di elaborare delle tecniche per seguire ed anticipare i movimenti di questi “predatori”.

Tra le varie accademie create per diffondere il suo sapere, spicca quella italiana di Joe Ross Trading Educators, l'unica da lui ufficialmente autorizzata a diffondere il suo pensiero in Italia e nel mondo.

Il dott. Guido Albi Marini ne è il fondatore oltre ad essere stato un suo allievo diretto.

“Con Joe trascorsi alcuni anni negli Stati Uniti. Il ricordo è di una persona semplice che emanava una grande serenità. Nulla a che fare con lo stress e la tensione che siamo abituati a vedere nel mondo del trading. Vederlo all'opera era un po' come poter immaginare Mozart al pianoforte: anche la gestione dei trade più complessi, in mano a lui appariva semplice, tanto che spesso rideva divertito mentre accumulava profitti su profitti! Chiaramente, dietro a tutto questo si percepiva una conoscenza molto profonda delle leggi del mercato. Sapeva a memoria dove sarebbero andati ‘gli squali' e anticipava con maestria ogni loro mossa. Oggi per noi oggi si apre un'era di grande responsabilità, dovendo portare un testimone che ci è stato affidato da Joe già da molti anni e che, ora più che mai ci induce a rappresentare il suo nome in tutto il mondo, sancendo definitivamente un passaggio generazionale che deve coniugare la sua immortale sapienza con l'evoluzione della tecnologia e dei mercati che cambiano.

Contatti per la stampa:

Guido Albi Marini - +41 22 575 4059

Joe Ross Fair Trading

Azienda nata dall'esperienza decennale di Joe Ross che, assieme alle Accademie “Trading Educators” (la più antica Accademia di Trading al mondo che deriva dall'intuizione di Joe Ross), si occupa di formazione attraverso percorsi formativi tenuti da docenti certificati guidati dal Master Trader Guido Albi Marini; allievo diretto di Joe Ross e iscritto tra i primi in Italia e nel mondo all'Albo dei Docenti di Trading con certificazione rilasciata da Q-AID (riconosciuto dal M.I.S.E Ministero delle Sviluppo Economico).