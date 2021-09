Calcio: la Figc e l'osservatorio italiano Esports ancora insieme

14 settembre 2021 a

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - La Figc rinnova la sua adesione all'Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking e formazione per gli operatori del settore. L'accordo rientra nella strategia comune di supportare l'evoluzione dell'intero movimento italiano legato al mondo dei videogiochi competitivi, primo fra tutti quelli a simulazione calcistica.

La volontà di proseguire il cammino intrapreso un anno fa, pone una volta di più la Figc come Federazione Sportiva a trazione innovativa. I risultati agonistici e di seguito ottenuti con gli Esports nell'ultimo biennio ne sono la migliore prova.

"L'ingresso della Figc nel mondo degli Esport, ed in particolare in ciò che riguarda i giochi di simulazione calcistica, fa parte di una strategia più ampia e generale che pone i fan e le nuove generazioni al centro del progetto. Il rapporto con Oies non è altro che la conferma di voler proseguire sul sentiero tracciato, favorendo e sostenendo la crescita di questo nuovo settore strategicamente cruciale nel processo di crescita della Figc", dichiara Giovanni Sacripante, Marketing & Esport Director Figc.