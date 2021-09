bwin data center: Champions: Inter vincente per il 58% con il Real Madrid

14 settembre 2021 a

(Roma 14 settembre 2021) - Roma 14 settembre 2021– Questa settimana prende il via una Champions che assume un significato particolare per ognuna delle quattro italiane al via, l'Inter è chiamata a fare meglio delle ultime due edizioni che l'hanno vista fermarsi ai gironi, il Milan riassapora l'Europa che conta dopo un'assenza davvero troppo lunga, l'Atalanta a confermarsi squadra di livello europeo e la Juventus a superare le difficoltà di quest'inizio di campionato. Ma sarà anche la stagione che porterà ogni turno una partita delle italiane in esclusiva su Amazon Prime.

Molti temi che questa settimana lasciano spazio al responso del campo, tra le prime ci sarà la Juventus, che secondo i dati raccolti dal bwin data center (

Poche speranze per il Milan, condannato alla sconfitta contro il Liverpool per il 79% mentre il 17% si aspetta una vittoria, sulle ali dell'ottima partenza di campionato.

Pronostico favorevole per l'Inter targata Inzaghi con il 58% che la vede vincente a San Siro a fronte di un 30% convinto che saranno i madrileni a portare a casa i 3 punti.

Gli esperti del bwin data center hanno analizzato anche i dati relativi ai pronostici sul passaggio del turno nei gironi delle italiane, a farla da padrone è atteso il Manchester United che per il 95% si qualificherà come primo mentre il 62% è convinto che la Juventus possa arrivare davanti al Chelsea. Il Real Madrid rimane il principale favorito per l'affermazione nel suo girone anche se l'Inter non dovrebbe mancare la qualificazione. Speranze per il Milan, che nelle previsioni dei tifosi dovrebbe qualificarsi insieme all'Atletico Madrid a danno del Liverpool.

Per la vittoria finale il Manchester United sembra favorito sul PSG, una previsione che se avverata renderebbe sicuramente molto felice Cristiano Ronaldo e molto meno Lionel Messi.

