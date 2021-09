Calcio: Europa League, Jug arbitra Galatasaray-Lazio e Martins Leicester-Napoli

14 settembre 2021 a

a

a

Nyon, 14 set. - (Adnkronos) - Lo sloveno Matej Jug arbitrerà Galatasary-Lazio, prima partita del grupp E di Europa League, in programma giovedì 16 alle 18:45 a Istanbul. Il portoghese Tiago Martins dirigerà invece Leicester-Napoli in campo lo stesso giorno ma alle ore 21. In Conference League lo svedese Glenn Nyberg sarà il direttore di gara per Roma-Cska Sofia, in programma sempre giovedì 16 alle 21 allo stadio Olimpico.