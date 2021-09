Energia: Confindustria Lombardia, 'industriali preoccupati da rincari bollette'

14 settembre 2021 a

Milano, 14 set. (Adnkronos) - Come i cittadini anche gli industriali sono preoccupati dai rincari delle bollette, che potrebbe aumentare fino al 40%, secondo le previsioni del ministro Roberto Cingolani. "Gli industriali lombardi concordano con le preoccupazioni espresse dal ministro Cingolani sul tema dei rincari dell'energia elettrica e del raddoppio del prezzo del gas", osserva il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti.

"Se da un lato il Pnrr ha come obiettivo il rilancio delle imprese, dall'altro questi rincari non faranno altro che rallentare di nuovo la competitività dell'industria italiana. Le imprese chiedono che si agisca subito a livello nazionale per calmierare i prezzi evitando ulteriori freni alla ripresa dell'Italia e, al contempo, si agisca a livello europeo affinché gli strumenti individuati per incentivare la decarbonizzazione non inneschino una spirale depressiva per l'intera economia", sottolinea.