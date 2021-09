Books for peace 2021, Adriana Apicella dg Confassociazioni vince in sezione Cultura

14 settembre 2021 a

Roma, 14 set. (Labitalia) - “Complimenti ad Adriana Apicella, dg di Confassociazioni, per essere tra i premiati, nella sezione Cultura, a Books for peace 2021”. Lo ha dichiarato in una nota, il presidente della Confederazione, Angelo Deiana. Presente in 5 continenti e 61 paesi il premio internazionale Books for peace, quest'anno alla sua quinta edizione, è diventato uno dei punti di riferimento mondiale per promuovere la pace, la cultura, i diritti umani e lo sport. Tema del 2021: 'essere la luce per chi non è visto e la voce per chi non è ascoltato'.

“Essere premiata - ha affermato Adriana Apicella - in un contesto che guarda a 360 gradi i punti chiave della vita di ogni persona è un'emozione per me ma anche uno stimolo ad impegnarmi ancora di più nei progetti del futuro prossimo venturo. La cultura è un nutrimento quotidiano nella nostra vita perché grazie alla sua presenza c'è libertà di pensiero, di pace, di rispetto dei diritti umani e cosa che non guasta di amore per lo sport. Nel ringraziare i fondatori e l'organizzazione di Books for peace per la stima avuta nei miei confronti dedico questo Premio ad ogni componente di Confassociazioni. Insieme siamo una forza, insieme siamo quella luce per chi non è visto e quella voce per chi non è ascoltato”.

“Il riconoscimento dato al nostro direttore generale Apicella - ha aggiunto il presidente di Confassociazioni Angelo Deiana - ci riempie di soddisfazione perché ogni volta che un nostro componente viene premiato o raggiunge un obiettivo è come se Confassociazioni tutta venisse premiata o raggiungesse quell'obiettivo. Il nostro agire quotidiano è fatto di piccoli ma concreti passi verso uno scopo comune: camminare con i primi senza dimenticare gli ultimi. E guardare oltre l'orizzonte per creare opportunità utili al benessere del Paese”.