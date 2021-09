Enfinity Global firma un accordo di investimento con CarVal Investors da 300 milioni di dollari

14 settembre 2021 a

a

a

NEW YORK e MIAMI, 14 settembre 2021 /PRNewswire/ -- CarVal Investors, un primario gestore globale di investimenti alternativi, e Enfinity Global Inc., una piattaforma di servizi per l'Energia Rinnovabile, hanno stipulato una linea di debito da 300 milioni di dollari per finanziare lo sviluppo dei tre Gigawatt di progetti Enfinity di energia rinnovabile.

L'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) stima che sarà necessario un investimento di 131 trilioni di dollari per raggiungere il target di emissione zero di CO2 entro il 2050. Ciò potrebbe mitigare l'aumento della temperatura globale salito a 1,5°C.

Carlos Domenech, CEO di Enfinity Global, ha così commentato: "Siamo molto lieti di avere CarVal come partner nel nostro viaggio. Insieme abbiamo progettato una struttura da 300 milioni di dollari che adegua le linee guida per gli investimenti sostenibili con le capacità di esecuzione necessarie per essere leader nella economia a zero emissioni di carbonio".

"Siamo entusiasti di supportare la crescita di Enfinity Global e sfruttare la nostra reciproca esperienza", ha affermato Jonathan Hunt, Amministratore Delegato di CarVal Investors.

Informazioni su Enfinity Global

Enfinity Global Inc., insieme alle sue sussidiarie, è una piattaforma globale di soluzioni per l'energia rinnovabile focalizzata sullo sviluppo, il finanziamento, la costruzione, la gestione di risorse energetiche rinnovabili. Con sedi negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, l'azienda sviluppa soluzioni energetiche per aiutare a raggiungere un'impronta a zero emissioni di carbonio e consentire una transizione sostenibile verso un'economia senza emissioni di CO2 in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su Enfinity Global, visita: www.enfinity.global

Informazioni sugli investitori CarVal

CarVal Investors è un affermato gestore globale di investimenti alternativi focalizzato su attività ad alta intensità di credito e inefficienze di mercato. Dal 1987, il team di CarVal ha navigato attraverso i cicli del mercato del credito in continua evoluzione, investendo opportunisticamente 128 miliardi di dollari in 5.525 transazioni in 82 paesi. Oggi, CarVal Investors ha circa 10 miliardi di dollari di asset in gestione in titoli aziendali, portafogli di prestiti, operatori di credito strutturato e real assets. www.carvalinvestors.com