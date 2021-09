Banca Passadore: nel primo semestre utile di 12,9 mln, +16,7%

14 settembre 2021 a

Milano, 14 set. (Adnkronos) - Banca Passadore chiude i primi sei mesi dell'anno con un utile netto di 12,9 milioni di euro, in aumento del 16,7% su base annua. Il Roe dell'istituto genovese si attesta al 10,5% e il Cet1 al 13,5%. I depositi della clientela ammontano a 3,45 miliardi, con un incremento del 9,7% su base annua, e i titoli amministrati e in gestione salgono a 5,43 miliardi (+15%), in particolare per la crescita del settore del private banking. I finanziamenti crescono a 2,03 miliardi (+4,8%) e il rapporto tra i crediti deteriorati e il totale degli impieghi si riduce all'1,29%.

Il cda della banca, in accordo con la Banca d'Italia, si riserva di convocare un'assemblea dei soci dopo il prossimo 30 settembre per deliberare sulla distribuzione dei dividendi attualmente accantonati a riserva relativi agli esercizi 2020 e 2019.