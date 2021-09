Femminicidio: Casellati, 'non si parli di amore come movente, è solo violenza'**

14 settembre 2021 a

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "I femminicidi sono una vera e propria mattanza alla quale bisogna dire basta. Anche il linguaggio è importante. Faccio ancora una volta appello ai giornali, ai media, perché questi eventi drammatici avvengono spesso nel luogo in cui una donna si sente più tutelata, nella propria casa, ma non è accettabile dire che il movente fosse l'amore o la gelosia. Non c'è amore nel femminicidio, non c'è sentimento, c'è solo violenza. Già parlare di amore significa offrire una giustificazione". Lo ha sottolineato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ricevendo il il premio “Donna tutto l'anno” da Confintesa, Fondazione Oreste Bertucci e Fmpi (Federazione medie e piccole imprese) .

“E neanche è accettabile –ha aggiunto la seconda carica dello Stato- che vi siano ancora disparità salariali tra donne e uomini, che considero alla stregua di violenze di genere. Abbiamo visto come le donne abbiano saputo sopportare durante la pandemia il peso maggiore dell'emergenza, facendo germogliare in qualsiasi difficoltà una soluzione. Le donne hanno sostenuto sulle loro spalle tutto il peso del lavoro, della professione, dei figli e hanno dimostrato, come sempre, di saper coniugare con successo idealità e concretezza”.