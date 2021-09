Lavoro: da Regione Lombardia 22,5 mln per formazione professionale

14 settembre 2021 a

Milano, 14 set. (Adnkronos) - Regione Lombardia stanzia altri 22,5 milioni di euro per la Formazione Professionale. L'intervento strutturale per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale si rifletterà in prospettiva sulla programmazione futura, con particolare riferimento al prossimo settennato Fse, Fondo Sociale Europeo.

"Il sistema di formazione professionale - sottolinea l'assessore con delega alla Formazione e Lavoro in giunta regionale, Melania Rizzoli - si è rivelato una grande risorsa strategica per la ripresa economica e per la sua capacità di offrire competenze e specializzazioni che hanno facilitato l'inserimento lavorativo".

Una delibera di giunta, continua, "molto attesa che dà vigore alle istituzioni formative accreditate della nostra regione. Infatti, il grande sforzo economico stanziato oggi dalla giunta regionale è davvero significativo considerato anche il più alto numero di studenti iscritti (circa 54.000) in Italia". In particolare, l'aumento per tutte le Doti Formazione è di 400 euro e coinvolgerà gli studenti dei percorsi triennali/quadriennali, di quarto anno.