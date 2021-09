Calcio: Champions, Tris Juve al Malmoe, Allegri si riscatta in Europa

14 settembre 2021 a

Malmoe, 14 set. (Adnkronos) - La Juventus di Massimiliano Allegri dopo un avvio di campionato molto complicato si riscatta in Champions League. I bianconeri si impongono 3-0 in casa del Malmoe segnando i tre gol tutti nel primo tempo grazie ad Alex Sandro che ha aperto le marcature al 23', a Dybala che realizza scivolando un calcio di rigore al 45' e a Morata in rete al 46' della prima frazione, con una pallone morbido che colpisce il palo alto prima di terminare in porta per il 3-0. I bianconeri hanno faticato nei primi 20' a inquadrare la partita con il Malmoe ma dopo il gol di Alex Sandro, in tuffo di testa su cross di Cuadrado, si sono scrollati di dosso ogni paura e hanno preso il sopravvento, sfiorando il raddoppio in almeno tre occasioni prima della rete di Dybala che ha trasformato un rigore conquistato da Morata, poi a segno nel finale di tempo.

Nella ripresa la squadra di Allegri controlla i tentativi di reazione del Malmoe abbastanza confusi, senza disdegnare altre pericolose sortite in avanti ancora con Morata e con Dybala vicini al poker al 62' con lo spagnolo e al 70' con l'argentino. Alla Juve poco dopo viene annullato il quarto gol: Dybala lancia in area Kean che evita anche Diawara in uscita e insacca col destro in diagonale ma l'attaccante bianconero è pescato in millimetrico fuorigioco. Al 72' occasione per il Malmoe: Christiansen scende fino al limite e prova il sinistro, sulla respinta di de Ligt vince il rimpallo si ritrova sulla sinistra tutto solo ma calcia addosso a Szczesny che gli mette la palla in angolo. Nel finale Juve ancora vicina al gol: all'88' lancio in area per Kean che tocca il pallonetto al volo d'esterno destro e manda il pallone di poco oltre la traversa, mentre al 90' Kulusevski lancia in area Kean che di sinistro calcia addosso a Diawara in uscita.