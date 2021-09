Concetto CUPRA UrbanRebel: ecco come è stato creato uno dei modelli di punta che sarà esposto all'IAA

15 settembre 2021 a

a

a

MARTORELL, Spagna, 15 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Realizzare la vision di CUPRA per un futuro elettrico. Questa era la sfida del team di progettazione CUPRA al quale era stata concessa ampia libertà per la creazione di una concept car. Jorge Diez, Direttore di progettazione di CUPRA, spiega come il team è giunto alla realizzazione del modello più anticonformista dell'era elettrica.

Com'è nata l'idea di creare il concetto CUPRA UrbanRebel?

In primo luogo abbiamo stabilito su quali elementi fondamentali della filosofia del marchio basare il design della CUPRA. Abbiamo poi adeguato tali elementi a questo modello, che è una versione molto più progressista ed espressiva.

Oltre al mondo delle corse, cos'altro vi ha ispirato?

Il team di progettazione si è ispirato anche alla generazione Z, una generazione estremamente "gamificata". Quando si pianifica un progetto visionario, è necessario immedesimarsi nelle persone che utilizzeranno il prodotto. Il design concepito sin dall'inizio era altamente digitale. Parallelamente a questo design trasgressivo, il team Color&Trim ha apportato un cambiamento rivoluzionario nell'estetica del marchio influenzato dai videogiochi. Ecco perché i colori sono più vivaci.

Quali sono gli elementi più caratteristici della concept car?

Ogni dettaglio dell'auto rispecchia l'evoluzione del linguaggio CUPRA, ma c'è un elemento per il quale siamo riusciti a spingere la semplicità fino ai limiti del design. Un elemento semplice come un triangolo, che è la base del logo CUPRA, è riportato in diverse parti del modello. Abbiamo deciso di introdurre tale elemento sin dai primi schizzi su carta del progetto, perché le forme pure sono molto più facili da ricordare, proprio come i quadrati e i cerchi che impariamo durante l'infanzia.

Cosa metterebbe in risalto del concetto CUPRA UrbanRebel?

L'atteggiamento del veicolo nel suo complesso, piuttosto che una parte specifica. Il ruolo è ciò che distingue l'auto, l'atteggiamento che ha.

Quale messaggio desidera comunicare con questo prototipo?

Il fatto che le auto elettriche possono trasmettere molte emozioni, e che la vita è un'emozione che dobbiamo goderci ogni giorno. Questa è la prima volta che un modello compatto è stato sviluppato in modo così sportivo, perché riteniamo che l'utente debba divertirsi durante la guida in città. In CUPRA crediamo sia possibile sviluppare una carica emotiva anche in soli quattro metri. L'emozione che il veicolo trasmette è ciò che apprezziamo maggiormente. Produciamo automobili che lasciano un'impressione nelle persone; vogliamo essere trasgressivi, anche se questo aspetto potrebbe non piacere a tutti.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=ymMFaW6ubUUFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1624517/YDRAY_CUPRA_UrbanRebel_Concept_02_HQ.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1624518/YDRAY_CUPRA_UrbanRebel_Concept_03_HQ.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1624519/YDRAY_CUPRA_UrbanRebel_Concept_05_HQ.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1017612/CUPRA_Logo.jpg