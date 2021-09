Ue: Gozi, 'da von der Leyen lettera a gioventù europea' (2)

15 settembre 2021 a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Se non ora quando? L'opinione pubblica è consapevole che dobbiamo essere autonomi nel difendere i nostri interessi, che non vuol dire rompere l'alleanza transatlantica o dimenticare la Nato, ma essere più efficienti e più adulti nella nostra difesa. Questo sarà un punto chiave per Macron durante la presidenza francese dell'Ue ed è un punto chiave nel rapporto Italia-Francia. I nostri due Paesi possono fare di più, insieme, su molti temi: dalla difesa, all'industria, alla cultura".

"L'Europa sta cambiando, esce di scena Angela Merkel e ci sono due protagonisti sulla scena europea a livello di leadership: uno è Emmanuel Macron, l'altro è Mario Draghi. In questo contesto è molto importante finalizzare il Trattato del Quirinale per approfittare della complicità politica tra questi due leader e strutturare le nostre relazioni in una linea di continuità, anche per evitare delle competizioni e incomprensioni dalle quali in passato hanno perso molto entrambi i Paesi", ha concluso.