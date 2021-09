'Padelle in campo', vip, politici e sportivi in campo tra Padel e food

15 settembre 2021 a

Roma, 15 set. (Adnkronos) - Padel, ristorazione, sport e divertimento: questo è l'appuntamento con la manifestazione “Padelle in Campo”, organizzata da Eleo Nuccorini (Presidente dell'Associazione culturale Hubbinar) all'interno dell'evento “The Padel Show 2021” e che vedrà personaggi dello sport, dello spettacolo, politici e chef sfidarsi fra il campo di padel e i fornelli. L'evento è stato creato in collaborazione e con il patrocinio di Arcs (Associazione Ristoranti Centro Storico), Regione Lazio, Fondazione Uni Verde, Fic (Federazione Italiana Cuochi), Coni e Fit (Federazione Italiana Tennis).

Giovedì 16 settembre - a partire dalle ore 16:00 presso il Circolo Magistrati Corte dei Conti di Roma (Via del Foro Italico 430) - personaggi dello sport, dello spettacolo, della politica e chef si sfideranno in un torneo di padel. Tanti gli ospiti in campo, tra cui la conduttrice Eleonora Daniele, il Presidente di Gaisf Raffaele Chiulli, lo scrittore e avvocato Riccardo La Cognata, la giornalista del TG 5 Francesca Cantini, l'attrice Alessia Fabiani, il Delegato del Presidente allo Sport presso Regione Lazio Roberto Tavani, il Presidente commissione "Sport, benessere e qualità della vita" del Comune di Roma Angelo Diario e tanti altri. A seguire gli otto giocatori migliori si uniranno agli otto giocatori di padel più forti a livello nazionale, dando vita al torneo più innovativo dell'anno, che vedrà infine una sola coppia vincitrice, premiata con i regali offerti dagli sponsor: Etnia Barcelona, Domiziani Design, Cryo Tonic, Head, Pentole Agnelli Pasta Garofalo e Cantine Silvestri.

In concomitanza delle partite, il pubblico potrà assistere ad uno show cooking eseguito su una cucina Silko, dove verrà preparato un piatto frutto della collaborazione tra Carlo Finucci (chef della Fic - Federazione Italiana Cuochi) e la nutrizionista Alessandra Di Giacomo. Presenzierà all'evento lo chef romano Alessandro Circiello, volto noto dei programmi Rai e divulgatore scientifico su sani stili di vita e corretta alimentazione. Al termine della giornata di giovedì, gli ospiti e gli sportivi potranno riprendere le energie in un momento gastronomico offerto da Pierluigi, ristorante dell'Arcs - Associazione Ristoranti Centro Storico - che dal 1938 offre piatti di alta classe legati alla tradizione.