Banca Generali e Stefano Guindani presentano “BG4SDGs – Time to Change”

Milano, 15 ago. (Adnkronos) - Diciassette scatti in diciassette mesi. Prende il via il progetto fotografico di Banca Generali firmato da Stefano Guindani dal titolo “BG4SDGs – Time to Change”. L'obiettivo è esplorare il mondo della sostenibilità attraverso la matrice universale dei 17 SDGs (Obiettivi di sviluppo sostenibili) che compongono l'Agenda Onu 2030.

Attraverso la lente del proprio obiettivo, Guindani indaga lo stato di realizzazione dei 17 ambiziosi traguardi definiti dalle Nazioni Unite nel documento “Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” siglato a Parigi nel 2015. Per ciascuno di essi, la chiave del fotografo è duplice: da un lato si punta ad evidenziare l'azione negativa dell'uomo sull'ambiente e sulla comunità, dall'altro come lo stesso genere umano abbia invece una straordinaria capacità di recupero attraverso soluzioni innovative e sostenibili. Nella sua ricerca, Guindani spazierà oltre i confini italiani ricercando casi critici e situazioni di eccellenza anche all'estero: Brasile, Norvegia e Australia, ma anche Stati Uniti e Sudafrica. Ad affiancarlo ci sarà un accompagnatore d'eccezione come Alberto Salza, antropologo tra i più apprezzati a livello internazionale, che curerà i testi del progetto e suggerirà alcuni dei progetti da monitorare.

Le fotografie di Guindani saranno quindi pubblicate sui canali Instagram di Banca Generali e dell'artista stesso, con un calendario che prevede il racconto di un SDG per ciascun mese, per una durata totale di 17 mesi. A fine 2022, gli scatti più rappresentativi saranno oggetto di una mostra fotografica itinerante e di un catalogo dedicato.

“BG4SDGs – Time to Change” è stato presentato a Milano presso il BG Training & Innovation Hub di Banca Generali. L'occasione per allestire una tavola rotonda dedicata ai temi della sostenibilità e per scoprire i primi scatti riguardanti il primo obiettivo Onu indagato, ovvero l'SDG numero 12 “Consumo e produzione responsabili”. Per inquadrare il problema e fornire la soluzione, Stefano Guindani ha fotografato il lavoro di Ecopneus, azienda milanese che punta al rintracciamento, alla raccolta e al trattamento di una delle maggiori fonti di inquinamento del nostro Pianeta: i pneumatici fuori uso. Dopo averli recuperati, Ecopneus ridà un ciclo di vita a questi materiali riconvertendoli in piste di atletica, campetti da calcio e da basket che vengono costruiti nelle periferie delle grandi città, creando quindi anche nuovi spazi associativi per la comunità.