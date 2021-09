Brescia: 70enne litiga con vicini nomadi, lo sequestrano e gli estorcono denaro

15 settembre 2021 a

Milano 15 set. (Adnkronos) - È finita con un arresto e due denunce per estorsione, sequestro di persona e danneggiamento una lite tra vicini nella zona artigianale al confine tra Travagliato e Roncadelle, in provincia di Brescia.

La sera di venerdì 10 settembre un uomo di 70 anni ha esploso colpi con una pistola ad aria compressa, raggiungendo la roulotte di un gruppo di nomadi, che per vendicarsi sono andati a casa sua e lo hanno malmenato.

Dopodiché gli aggressori hanno preteso che il 70enne li risarcisse per il danno subito alla roulotte e, dal momento che l'uomo era senza contanti, due di loro lo hanno trascinato su un'auto e condotto a forza in un bancomat di Brescia, da cui l'anziano ha prelevato 2.000 euro in contanti.